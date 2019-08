​Département de Bakel: des malfaiteurs aspergent de l’essence sur un père de famille et y mettent du feu

L’insécurité continue de régner dans le département de Bakel, à l’est du Sénégal. Dans la nuit de lundi à mardi dans le village de Diawara, des malfaiteurs ont aspergé de l’essence sur un père de famille et y ont mis, avant de disparaitre dans la nature. Admis aux urgences dans l’hôpital de Bakel, le vieux est dans un état critique et doit être évacué sur le champ à Dakar ou à Saint-Louis, a-t-on appris.



Tout a commencé dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque des malfaiteurs ont tenté de cambrioler le domicile du vieux Demba Sylla. Mais ses voisins dont Bécaye Diawara et compagnie ne se sont pas laisser faire. Dans cette nuit, ils ont poursuivi les malfaiteurs qui ont fini par jeter tout ce qu’ils avaient pris sur eux.



Ces malfaiteurs n’ont pas tourné la page de leur acte de banditisme. Cette fois-ci ils sont revenus dans la nuit de lundi à mardi pour s’en prendre à Bécaye Diawara qui, avec ses compagnons, les avait chassés. Vers 4 heures du matin, ils sont entrés dans son domicile. Ils lui ont aspergé de l’essence et ont y du feu. Admis aux urgences dans l’hôpital de Bakel, le vieux est dans un état critique et doit être évacué sur le champ à Dakar ou à Saint-Louis.



En avril, des bandits lourdement armés ont fait irruption dans le village de Golmy dans la même zone. Sans sommation, ils ont ouvert le feu sur les deux vigiles qui assuraient la garde du bureau de poste et ont tué l'un sur place et blessé grièvement l’autre.