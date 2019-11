​Département de Bignona: les militants du parti Pastef exigent la restitution des deniers publics détournés

Les militants du parti Pastef dans le département de Bignona ressuscitent tous les scandales du régime de Macky Sall et exigent la restitution au peuple, des deniers publics détournés. Les partisans d'Ousmane Sonko ont tenu un grand rassemblement dans les Kalounayes pour manifester leur soutien à leur leader dans son combat pour la transparence.



« Le régime de Macky Sall qui, après avoir promis aux Sénégalais une gestion sobre et vertueuse, n’a fait que leur subir des pratiques sombres et vicieux. Les ressources appartiennent au peuple et sont utilisées pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Nous réclamons la restitution au peuple sénégalais des 29 milliards FCFA du Prodac, des 108 milliards de La Poste, des 30,5 milliards des fonciers à Bambilor, des 6000 milliards de l’affaire de Petro-Tim, du demi milliard du Coud, des 12 milliards de Bictogo, des 400 millions de l’Ipress et de 94 milliards du titre foncier 14-51/R », martèle Djibril Sané, membre du Pastef dans la commune de Ouwonk, et porte-parole du jour.



Réaffirmant tout leur soutien au leader du Pastef, les partisans d'Ousmane Sonko réclament toute la lumière disent « non à la diabolisation et à la calomnie, non à la tentative de liquidation politique ou physique d’un opposant de plus en plus populaire, et réclament l’habilité et la justice. Le scandale du faux billets a aussi été mentionné par les militants du Pastef. Toutefois, ils invitent la justice à aller jusqu’au bout pour coffrer toutes les complices de cette mafia.