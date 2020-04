​Département de Guinguinéo: 4 maisons ravagées par le feu au village de keur Yelly

Quatre (4) maisons ravagées par un violent incendie dans le village de Keur Yelly, dans la commune de Ourour située à l'ouest du pays dans le département de Guinguinéo. De petits ruminants et de vivres ont été emportés par les flammes.



« Ça s'est passé, ce mercredi dans l'après-midi. C’est affreux. Quatre maisons sont parties avec les flammes. Rien n’est sorti. On ne connait pas encore l’origine du feu. Il y avait du vent qui a favorisé la prolifération des flammes. Les sapeurs-pompiers sont venus un peu en retard », témoigne Alioune Diop.



Toutefois, il interpelle les autorités et sollicite de leur aide si non, dit-il, « nous risquons de passer la nuit à la belle étoile », livre Walf Fm.