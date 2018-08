​Des coups de feu tirés sur le tournage d'un clip de 50 cent et 6ix9ine

Prévenue dans la foulée, la police a retrouvé sur place onze douilles de balles et de cartouches de deux différentes armes à feu, a rapporté le New York Times. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont pas encore déterminé qui était la cible des tirs, ni leur auteur, ni qui était sur le plateau lors des coups de feu. Aucune victime n'est à déplorer.



Si la police n'exclut pas que ce soit les premières salves d'un affrontement entre rappeurs ennemis, elle ne privilégie pour le moment aucune piste. Il est possible aussi que ce soit l'œuvre de 6ix9ine, comme l'a suggéré 50 Cent dans un tweet posté peu après.



50 CENT DÉJÀ VISÉ PAR DES TIRS

Ce n'est pas la première fois que le rappeur 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez, mouille dans un possible affaire de violences. En juin dernier, il avait expliqué à la police avoir été victime d'une tentative d'enlèvement et d'une violente agression, au cours de laquelle 750.000 dollars de bijoux lui avaient été dérobés. Il a depuis cessé de collaborer avec les autorités.



En 2015, le rappeur originaire de Brooklyn avait été filmé commettant des attouchements sur une mineure de 13 ans, et avait plaidé coupable. Il avait cependant évité la prison à la condition d'être inscrite sur la liste des délinquants sexuels. Mais depuis, il a de nouveau été accusé d'agression sur une adolescente, d'une autre sur un officier de police, ainsi que de conduite sans permis. Il risque donc une nouvelle condamnation en octobre.



Sa popularité dans le milieu du rap, en revanche, ne cesse de grandir.



Quant à 50 Cent, alias Curtis Jackson, le rappeur aux 15 ans de carrière, désormais acteur, avait été blessé par balles – neuf exactement – en mai 2000, un épisode duquel il se sortira miraculeusement. Il a également été condamné pour violences dans le passé.