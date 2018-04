​Des employés protestent contre Google

Des milliers d'employés de Google aux États-Unis ont signé une lettre ouverte en guise de protestation contre la participation de leur employeur à un programme du Pentagone, le ministère américain chargé de la Défense.



Les protestataires ont fait valoir que la multinationale, dont la devise est "Ne soyez pas malveillants", ne devrait pas soutenir ou intervenir dans le business de la guerre.



Le programme "Project Maven", qui lie Google au ministère américain de la Défense, utilise l'intelligence artificielle pour interpréter l'imagerie vidéo.



Il pourrait être utilisé pour améliorer le ciblage des frappes de drone.



Dans leur lettre publiée par le "New York Times", les travailleurs de Google invitent leur employeur à se retirer de ce projet.



Ils appellent aussi les responsables de la multinationale à ne jamais soutenir la construction d'une technologie de guerre.



L'attitude des employés de Google reflète un choc culturel entre l'industrie de la technologie et le gouvernement américain.



Ce choc risque de s'intensifier puisque l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée à des fins militaires.