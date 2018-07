​Des pluies et des Orages prévus cet aprés-midi

Le temps sera dominé par des «manifestations pluvio-orageuses’’ dans le sud-est et le centre-est du pays, cet après-midi, selon un bulletin de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). «Ces pluies et orages évolueront en fin de soirée vers le sud-ouest, avec des possibilités d’extension vers le centre et le sud-ouest’», annonce l’ANACIM.



Il fera «un temps chaud’’ sur «l’ensemble du territoire, notamment le nord du pays, où les pics de température varieront entre 39 et 43°C’’. Dans d’autres parties du pays, ajoutent les prévisionnistes de l’ANACIM, «les températures maximales varieront entre 31°C, sur le long du littoral, et 34 à 37°C dans le sud et le centre-est». «Les visibilités seront généralement bonnes, et les vents seront (…) d’intensité faible, voire modérée», ajoutent-ils sur "APS".