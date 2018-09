​Des proches de Cheikh Tidiane Gadio se réjouissent de son blanchiment

A peine blanchi de toutes les charges retenues contre lui par le gouvernement américain, des proches du Dr Cheikh Tidiane Gadio n’ont pas mis du temps à réagir pour montrer leur satisfaction.



« Ça fait plus d’un mois que nous attendons. Nous étions absolument sûrs que Cheikh Tidiane Gadio n’a rien fait de répréhensible, il n’a jamais fait quelque chose qui soit en travers de la loi », a dit Mamadou Ball sur Zik Fm.



Ce proche de l’ancien ministre des Affaires étrangères a affirmé que le Dr Gadio n’a « jamais payé la caution » fixée à 600 millions de Fcfa pour retrouver sa liberté en attendant son jugement. Et pourtant, ajoute-t-il « Gadio n’était pas emprisonné, il était dans sa résidence ».



Arrêté le 17 novembre 2017 pour actes de corruption, de blanchiment d’argent, d’évasion et de fraude fiscale, l’ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime de Me Abdoulaye Wade encourait au moins 25 ans de prison. Désormais, il peut renter au Sénégal quand il veut.