​Déthié Fall à Antoine Felix Diome : « Arrêtez de poursuivre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko dans leurs caravanes »

C’est un Déthié Fall, député de l’opposition, toutes griffes dehors, qui s’est présenté à l’Assemblée nationale ce mardi devant le ministre de l’Intérieur venu défendre son projet de budget 2022. « Arrêtez de poursuivre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko dans leurs caravanes », a-t-il lancé à Antoine Felix Diome qu’il traite de « ministre incompétent » que le Sénégal n’a jamais connu.



« Arrêtez de poursuivre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko dans leurs caravanes. Ce sont des personnalités qui vont battre campagne et aujourd’hui vous ne devez pas les poursuivre un peu partout », a-t-il déclaré après avoir soldé ses comptes avec le président de l’hémicycle Moustapha Niass.



Evoquant l’insécurité galopante dans tout le pays, le parlementaire d’avancer : « L’insécurité, elle est là. Tout le monde est agressé au vu et au su de tous. Mais vous mobiliser les RG (Renseignements généraux) derrière les opposants au lieu de le faire pour la sécuriser la population », a-t-il déploré.



Poursuivant ses propos, M. Fall d’ajoute : « Sachez que c'est connu, vous êtes le ministre le plus incompétent de tous les ministres que le ministère de l'Intérieur a connu depuis notre indépendance. Nous sommes prêts et nous vous ferons face ».



Déthié Fall d’informer : « La charte de non-violence, nous ne la signerons pas tant que le président de la République ne respectera pas les droits de l'opposition que nous sommes ».



Le parlementaire de conclure en faisant un requête au ministre : « Je vous demande de dire au président Macky Sall de sortir le décret qui doit rendre disponible le tissus électoral pour qu'il soit entre les mains de toute l'opposition et de toutes les partis politiques. Et ça, s'il ne le fait pas, nous le tenons responsable également ».