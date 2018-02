​Détournement de 28 millions de francs Cfa à Tigo : Un agent écope 2 mois de prison ferme

M. Sané gestionnaire de stocks de son état à Tigo, a profité des privilèges de sa posture pour falsifier les bordereaux de versement des agents qui sont sur le terrain, en y ajoutant un chiffre pour détourner la différence des sommes d'argent.



C’est seulement lors des contrôles de routine que Tigo a découvert un trou de 28 millions de FCfa dans ses caisses.



Devant la barre, le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, il soutient que, c'était dans le but de pouvoir rembourser la société. «J’ai été victime de vols répétitifs sur les articles qu'on m'avait donnés. De peur d'être licencié, je m'adonnais à cette pratique peu orthodoxe pour collecter la somme d'argent correspondant à la valeur des articles volés. Au lieu de 28 millions, j'ai détourné 10 millions FCfa», a- t-il déclaré.



Représentée par son conseil, la société Tigo a demandé une somme de 35 millions FCfa pour dommages et intérêts et a exhorté le tribunal de déclarer coupable le mis en cause des faits qui lui sont reprochés.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites, après avoir reconnu coupable le mis en cause, il a requis six mois d'emprisonnement, dont trois ferme contre le prévenu.



Voulant à l’origine un règlement à l’amiable, la défense juge le réquisitoire trop sévère. «Le seul tort qu'on peut reprocher à mon client, c'est de ne pas avoir porté plainte, suite aux vols, dont il a été victime», a rétorqué Me Tall. Selon la robe noire même s'il n'a pas rapporté la preuve de ses allégations. C'est un garçon très sérieux. Il a été victime de sa propre naïveté.



Finalement, le juge a décidé de le condamner à six mois d'emprisonnement, dont deux mois ferme, 25 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts à Tigo, a rapporté léral.net