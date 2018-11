​Détournement de fonds au micro-finance «Manko» de Pikine: Un candidat à la présidentielle de 2019 envoyé en prison

Le président de l'Union pour un mouvement progressiste (Ump), et candidat déclaré à la présidentielle de 2019, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt hier, jeudi 22 novembre. Déthié Ndiaye a été cité dans l’affaire du détournement d'au moins 3 milliards de francs Cfa à l'agence Manko de Pikine, filiale de la Sgbs.



Il rejoint ainsi l’ex directeur, Chérif Sow, et l’ex chef d’agence, Wagane Faye Mbaye, à la prison de Rebeuss. Déthié Ndiaye, lui, était, à ce moment-là, directeur commercial de Manko/Pikine qu'il a quittée en octobre 2018, informe «Libération».



Le journal souligne que le candidat à la succession de Macky Sall est inculpé pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures privées de banque et blanchiment de capitaux.