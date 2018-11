​Détournement de fonds au microfinance «Manko» de Pikine : les dirigeants arrêtés par la Dic

L’ex directeur et l’ex chef d’agence du microfinance «Manko» de Pikine ont été arrêtés. Ils sont accusés de détournement de fonds sur plus de 500 millions de F Cfa dans les comptes des clients qui pour la plupart évoluent dans le secteur informel. Ils sont actuellement en garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic).



Dans ce scandale financier, la Dic a procédé à des arrestations successives. D’abord , l’ex direcreur de ladite institution financière qui a été arrêté vendredi dernier. Et, le lendemain, samedi, l’ex chef d’agence a été, à son tour, interpelé.



L’agence «Manko » de Pikine octroie des crédits à des personnes qui ont des revenus faibles, informe la Rfm.