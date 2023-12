​Détournement de mineures à Mbour: trois hommes se relaient sur deux jeunes filles fugueuses pendant 2 jours

Leur procès a attiré un monde fou à la salle d'audience du tribunal de Mbour. Les parties civiles, deux (02) jeunes filles mineures, âgées respectivement de 16 et 17 ans, se sont livrées à un récit terrifiant et renversant de leur mésaventure entre les mains de trois hommes qui ont satisfait leurs désirs sexuels sur ces gamines. Selon les informations de L’Observateur, ces dernières avaient déserté leur domicile familial pendant trois semaines, sous prétexte qu'elles sont régulièrement battues par leurs parents.



Au début du mois de novembre, les deux jeunes filles vivant avec leurs parents au quartier Thiossé de Mbour, prennent alors la fuite pour se retrouver à Saly Portudal. Aux environs de 23H, elles rencontrent le chauffeur Ibrahima Guèye alias Mbacké. Ce père de famille de 45 ans va se rendre dans un restaurant de Saly Portudal avec les deux filles. Ce pour, dit-il, leur acheter de quoi manger.



Plus tard dans la soirée, alors qu'il s'est, par la suite, rendu à la plage avec les deux gamines qui lui auraient fait croire qu'elles viennent de Dakar, Ibrahima Guèye se charge de les héberger chez lui. Seulement, au lieu de les amener dans sa maison familiale, le chauffeur a plutôt choisi une maison en construction, sise au quartier Golf dont la gestion est confiée à son ami Malick Diallo.



Dès le premier jour, le chauffeur va entretenir des rapports sexuels avec A. Faye. Malick Diallo et Mouhamed Diémé étaient absents des lieux. Le deuxième jour, tous les trois hommes qui assurent la nourriture à leurs «invitées», décident de se retrouver dans la fameuse maison en construction, pour y passer la nuit avec les mineures. Ainsi, le vigile Malick Diallo (38 ans) va entretenir des rapports sexuels avec la jeune Nd.M. Diop (17 ans) dans une des pièces de la maison en construction. Tandis que Mouhamed Diémé (23 ans) satisfait sa libido sur A. Faye (16 ans) dans une autre chambre. Une fois leur jeu sexuel terminé, souligne le journal, Ibrahima Guèye et ses copains décident de se débarrasser des filles. Mais, c'est sans compter avec l'entêtement de ces dernières qui refusent de vider les lieux.



Très audacieuses, elles demandent encore une prolongation de leur séjour aux trois hommes. Ce que ces derniers acceptent sans aucune difficulté. Pendant ce temps, leurs parents qui sont restés trois semaines sans aucune nouvelle, vont finalement décider de les chercher. Ndiaga Diop, père des deux filles, va contacter l'ex-copain de sa fille depuis Touba. Avant de concocter avec ce dernier un piège pouvant lui permettre de les localiser.



Jointe au téléphone par son ex-copain qui lui fait croire qu'il est présentement à Saly Portudal pour la rencontrer, Nd.M. Diop quitte la fameuse maison en construction pour aller à la rencontre de son ex-amant. Mais, en réalité, c'est son papa, Ndiaga Diop, qui se cachait au lieu indiqué. Une fois sur place, elle est neutralisée par son père qui la livre aux éléments du commissariat central de Mbour. Soumise au feu roulant des questions des forces de l'ordre, Nd.M. Diop finit par lâcher le morceau.



Elle balance le nom des trois hommes ainsi que l'endroit où elle est logée avec sa cousine A. Faye. Le chauffeur Ibrahima Guèye alias Mbacké, le vigile Malick Diallo ainsi que le footballeur Mohamed Diémé sont alors arrêtés et placés sous mandat de dépôt.



Devant le Tribunal de Mbour, les mis en cause peinent à se défendre. Mais ils reconnaissent partiellement les faits qui leur sont reprochés. Dans leurs argumentaires, Ibrahima Guèye alias Mbacké et Mouhamed Diémé soutiennent avoir hébergé les deux filles dans le seul but de les aider. Quant à Malick Diallo, il nie avoir « entretenu des rapports sexuels avec Nd.M. Diop. Même s'il reconnaît avoir passé la nuit avec elle dans le même lit. Avant de lui demander son âge et si elle aurait une fois fait des rapports sexuels ».



Des déclarations complètement balayées d'un revers de main par les deux fugueuses. Elles avouent « avoir entretenu des parties de jambes en l'air avec ces trois adultes pendant deux jours ».



D'ailleurs, de l'avis de A.Faye, c'est le chauffeur Malick Guèye qui lui aurait conseillé de dire aux enquêteurs qu'elles viennent de Thiaroye. Alors qu'elles sont du quartier Thiossé de Mbour.



Le délibéré est fixé au 19 décembre 2023.