​Dette de la Cmu: le cri de cœur de Mballo Dia Thiam pour les insuffisants rénaux

Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas), Mballo Dia Thiam tire la sonnette d’alarme. Il révèle que la plupart des malades souffrants d’insuffisances rénaux ne peuvent plus faire la dialyse à cause du manque d’intrants. Selon lui, cette situation est due à des dettes impayées de l’agence de la Couverture maladie universelle (Cmu).



«C’est un problème extrêmement sérieux parce que la question de la dialyse convoque évidemment l’insuffisance rénale chronique. Et pour le moment en dehors des greffes rénales, c’est la dialyse qui est la solution. Or, toutes les structures sont en train de souffrir pour défaut d’intrants à savoir les reins artificiels», explique Mballo Dia Thiam sur la Rfm.



Le syndicaliste souligne qu'«on ne peut pas faire des dialyses sans reins artificiels». Et de poursuivre: «Nous avons appris que l’exclusivité de la fourniture de ces reins artificiels a été donnée à une maison de la place et que cette maison aurait des difficultés dans la fourniture».



Et, prévient-il, «la conséquence c’est qu'il n' y a presque pas de reins artificiels. Les malades sont obligés d’en emprunter alors qu’on ne peut pas jouer avec la vie des gens», peste-t-il.



Selon Mballo Dia Thiam, cette situation est causée par le défaut «de remboursement de la Cmu», une structure qui doit pouvoir «honorer ses dettes» au-delà même de la dialyse, car, avance-t-il, «il n’y a pas presque plus de médicaments pour les enfants de 0 à 5 ans».



Le secrétaire général du Sutsas interpelle à cet effet, le chef de l’Etat, Macky Sall, soulignant que «la Cmu est certes un programme assez «généreux et noble», mais il est en train de «cannibalise» le système sanitaire.