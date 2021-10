​Deux cadres renvoyés de l’équipe nationale Beach Soccer pour avoir joué les "Navétanes"

Le coach des « Lions » de Beach soccer livre sa part de vérité sur le renvoi des deux cadres de l’équipe. Selon lui, il y a des règlements établis au sein de l’équipe. « Au sein de l’équipe, il existe bel et bien un règlement intérieur. C’est aussi simple que ça. Nul n’est au-dessus de la loi. Quand on est en équipe nationale, il faut quand même avoir un certain comportement. Je pense que c’est une sanction bien méritée. Les textes sont faits pour être respectés », a fait savoir Ngalla Sylla.



Il a confié que Babacar Fall et Jean Ninou Diatta ont été alertés. « Ils ont un statut d’international. Je me rappelle lors d’un début de séance d’entrainement, j’ai pris exemple sur eux (Babacar Fall et Jean Ninou Diatta) pour leur faire savoir qu’ils sont des ambassadeurs. Ils doivent acheter des ballons et des trucs pour offrir à leurs ASC et non de retourner jouer les Navétanes. Ils m’avaient dit qu’ils ont arrêté. C’est comme si je savais qu’un jour, ils allaient retourner jouer les Navétanes. On leur avait même interdit de s’entraîner avec leur équipe de Navétanes », a rappelé le sélectionneur des « Lions » de la Plage.



Ngalla Sylla admet tout de même que les exclus peuvent bénéficier de la clémence des autorités. « Même si on doit les pardonner, il y a une manière de le faire. Ce n’est pas à moi de plaider pour eux, c’est aux joueurs d’écrire à la Fédération sénégalaise de Football pour demander des excuses. Et après, peut-être le comité exécutif ou le comité d’urgence de la Fédé va statuer leurs cas ».