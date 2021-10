​Deux semaines après sa sortie de prison, Guy Marius Sagna charge le Président Macky Sall

Guy Marius Sagna, membre fondateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp–France Dégage), a fait face à la presse ce jeudi, deux semaines après sa sortie de prison. Il a remercié ces avocats, qui selon lui, ont montré à la Cour que les accusations qui l’ont maintenu en prison pendant 10 jours étaient « d’un ridicule évident, hallucinant ». Il précise que ses avocats ont fait appel. Et cela suspend la condamnation et ses effets. L’activiste de revenir à charge sur le président Macky Sall qu’il accuse d’emprisonnement de tous ceux qui s’opposent à ses politiques. Pour lui, le président Macky Sall a transformé la devise du Sénégal de ‘’Un peuple, un but, une foi’’ à ‘’deux peuples, deux buts, deux fois’’.



« Comme mes 07 avocats (maîtres Youssou Camara, Assane Dioma Ndiaye, Amadou Diallo, Khoureichi Ba, Moussa Sarr, François Senghor et Abdoulaye Tall), que je remercie, vous avez compris que les accusations qui m’ont maintenu en prison pendant 10 jours étaient d’un ridicule évident. Ils ont montré que je n’avais pas diffusé de fausses nouvelles ni discrédité une institution, car la constitution du Sénégal ne citant pas la gendarmerie dans la liste des institutions au Sénégal. Parce que ce jugement de Salomon est amer, mes avocats ont fait appel ce qui suspend la condamnation et ses effets. Même si nous devons aller à la cour de justice de Cedeao, nous irons », a déclaré Guy Marius Sagna.



Selon lui, le président Macky Sall cherche à faire payer au FRAPP sa présence sur le terrain des luttes sociales aux côtés des citoyens opprimés.



« Le président Macky Sall démolit tout ce qu’il y a de bon dans notre pays. Il emprisonne tous ceux qui s’opposent à ses politiques néocoloniales, parasitaires. C’est pourquoi, il a transformé la devise du Sénégal de Un peuple, un but, une foi à deux peuples, deux buts, deux fois. Il détourne les richesses du Sénégal pour sa famille et ses maîtres impérialistes. Macky Sall instrumentalise le présidentialisme neocolonial pour appauvrir le peuple avec la vie toujours plus chère, pour spolier les paysans de leurs terres, pour détourner les richesses des sénégalais…», charge Guy Marius Sagna.



Poursuivant ses propos, l’activiste soutient que « la judiciarisation des affaires politiques (Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna…), les interdictions illégales de manifester, les arrestations arbitraires…font partie de la stratégie de Macky pour museler toute opposition à ses politiques de prédation néocoloniale. Plus que jamais, le combat pour faire respecter l’Etat de droit, et contre la prédation de nos deniers publics, de notre foncier, des richesses de notre sous-sol et contre la 3e candidature dont à l’ordre du jour. Dans ce combat, le peuple sénégalais peut compter sur moi et le FRAPP. L’intimidation ne passera pas. La peur ne sera jamais dans notre camp ».