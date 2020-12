​Dialogue interreligieux : le directeur des droits humains appelle à dénoncer ceux qui menacent la stabilité

Mbaye Diop, Directeur des Droits Humains au ministère de la Justice a appelé à dénoncer ceux qui menacent la stabilité. Il l’a fait savoir, ce mardi lors du 12e colloque interreligieux de la Fondation Konrad Adenauer (FKA) tenu à Dakar, sur le thème « religion et liberté ».



« Tout le monde doit être sensible. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas encourager des insultes, que ce soit dans le cadre religieux, ou-bien entre citoyen. Il faut que nous travaillons ensemble, à pacifier l’espace politique, dans le dialogue inter et intra religieux. Il faut arrêter certaines dérives qui menacent. Il ne faut pas les négliger. Les gens qui sont derrière les réseaux sociaux qui tentent de diviser notre tarikha, il faut les dénoncer. On ne peut pas accepter les gens qui menacent la stabilité », a déclaré Mbaye Diop, face à la presse.



Poursuivant ses propos, le représentant du ministre de la Justice pense qu'il faut renforcer le dialogue. « Je pense qu'il faut renforcer le dialogue. Il est important de rappeler que le Sénégal a beaucoup d'acquis. J'ai rappelé notre trajectoire politique. Tout le monde sait que Senghor, même s'il est chrétien, a été soutenu par d'autres musulmans. J'ai rappelé le soutien ouvert de Khalifa Ababacar Sy, Serigne Fallou Mbacké et d'autres. Il ne faut pas oublier, qu’il y a Thierno Seydou Nourou Tall qui est allé à la Cathédral. C'est parce que nous avons une traduction de culture, de dialogue entre les religions. Et je pense que c'est une valeur sûr qu’il ne faut pas rater ».



M. Diop de rappeler le discours de Macky Sall, le 12 novembre au forum de la paix à Paris. Car dit-il, « le respect de la différence, pour moi, c'est très important ». Avant de suggérer de continuer à travailler dans cette dynamique.



Il a aussi soutenu que le Sénégal est un exemple de démocratie. Parlant de poids à l'irrévérence, il ajoute : « Tout le monde connaît historiquement le poids du Sénégal dans le monde. Nous avons une illustration parfaite avec les comités des Droits des Nations-Unies, le Sénégal est le pays le mieux élu devant les États-Unis, la France et d'autres nations. Ce Sénégal là, a toujours porté les grandes causes au niveau des droits humains du point de vu diplomatique. Et c’est Sénégal là, qui n’a pas donné suite à une demande ce soutien, a ce qu’ils appelle le droit à l’irrévérence. Et le Sénégal estime que le droit à l’irrévérence, c’est un jugement inacceptable qui donne lieu a des provocations inutiles ».