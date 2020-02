​Dialogue politique: des discussions pas abouties autour de l’Article 80 et du cumul des mandats

Les derniers espoirs accrochés à la rencontre de ce mardi sur le Dialogue politique, se sont finalement mués en échec patent. Après le flop sur la requête portant ‘’amnistie’’ des deux ‘’K’’, place à un autre statu quo.



D’après le quotidien SourceA, la Mouvance présidentielle et l’Opposition ont, chacune en ce qui le concerne, campé sur leurs positions, notamment sur l’Article 80 et le cumul des mandats du chef de Parti et du président de la République.



Face au dialogue de sourds entre les deux camps, il a été convenu, mardi, de constater l’impasse et de soumettre ce désaccord au président Macky Sall, censé trancher cette impasse. En attendant les débats de jeudi prochain sur l’Arrêté Ousmane Ngom.