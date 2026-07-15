​Diama : un homme tué par la foudre dans un champ rizicole

Un homme a perdu la vie, le 14 juillet 2026, aux environs de 18 heures après avoir été frappé par la foudre dans un champ rizicole à Peulh Dioss, un village de la commune de Diama.
D'après l’APS, la victime traversait le champ pour rejoindre un hangar afin de mettre ses effets personnels à l'abri lorsqu'un violent orage, accompagné de fortes rafales de vent et d'un important soulèvement de poussière, s'est abattu sur la zone. Elle a été mortellement frappée par la foudre.
Alertés, les éléments de la brigade territoriale de Diama se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage. Le corps de la victime a ensuite été évacué à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis par une ambulance du poste de santé de Diama.
D'après l’APS, la victime traversait le champ pour rejoindre un hangar afin de mettre ses effets personnels à l'abri lorsqu'un violent orage, accompagné de fortes rafales de vent et d'un important soulèvement de poussière, s'est abattu sur la zone. Elle a été mortellement frappée par la foudre.
Alertés, les éléments de la brigade territoriale de Diama se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage. Le corps de la victime a ensuite été évacué à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis par une ambulance du poste de santé de Diama.
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