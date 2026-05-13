​Diamaguène Sicap Mbao: deux individus arrêtés pour vols à main armée et détention de stupéfiants

Dans la banlieue de Dakar, le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a procédé à l’arrestation deux individus suspectés d’être impliqués dans une série d’agressions à main armée commises dans la nuit du 8 au 9 mai 2026. Les mis en cause ont été arrêtés lors d’une opération de sécurisation menée par la brigade de recherches. Ils sont poursuivis pour "vol en réunion avec usage d’arme blanche, détention de stupéfiants et recel".



Selon un communiqué de la Police nationale, les agents effectuaient une patrouille lorsqu’ils ont intercepté deux hommes circulant à bord d’une moto de marque Liberty de couleur grise. La fouille corporelle de l’un des suspects, déjà connu des services de police pour des faits de vol avec violence, a permis la saisie d’une machette dissimulée sous ses vêtements, d’un cornet de chanvre indien, de trois sachets d’alcool de type « Gin » ainsi que d’un téléphone portable de provenance douteuse.



L’exploitation immédiate du téléphone a conduit les enquêteurs jusqu’à sa propriétaire présumée, résidant à Thiaroye Azur. Entendue par les policiers, la victime a déclaré avoir été agressée dans sa chambre vers 3h30 du matin, dans la nuit du 8 au 9 mai. Elle a affirmé avoir été menacée avec une machette par un individu qui a, par la suite, arraché son téléphone portable.



Le gardien de la même concession a également rapporté avoir été victime des malfaiteurs, qui lui auraient dérobé son téléphone et son portefeuille lors de leur passage.



Confrontés aux éléments recueillis au cours de l’enquête, les deux suspects ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, selon la police.



Placés en garde à vue, ils devraient être présentés au parquet à l’issue de la procédure judiciaire en cours.