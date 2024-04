​Diatou Cissé sur des rapports de l’Ofnac : « J’espère qu’on publie pour pouvoir également permettre à la justice de s’en saisir »

L’invitée de l’émission Jury du Dimanche interpellée sur la publication des rapports de la Cour des comptes, de l’OFNAC et de l’IGE pour les cinq dernières années attend la réaction de la justice dans les prochains jours pour édifier les Sénégalais sur comment les deniers publics ont été utilisés.



« Je ne sais pas pourquoi le Président Diomaye arrête cet exercice à 2019 ? Des juristes me diront que ces faits-là sont prescrits, mais je ne sais pas pourquoi on s’arrête à 2019. Ça, c’est la première remarque. La deuxième, c’est que publier les rapports, moi, je suis d’une profession qui vulgarise et qui dit concrètement les choses, publier les rapports et traiter les rapports, je pense qu’il y a un gap. J’espère qu’on publie pour pouvoir également permettre à la justice de s’en saisir. Ceux qui ont bien fait, ils méritent d’être félicités et montrés en exemple. Ceux qui ont fauté qu’ils remboursent jusqu’au dernier centime », a-t-il soutenu.



Poursuivant sa réaction, elle ne cache pas ses sentiments. « Moi, je crois à la reddition des comptes et je veux aller plus loin que les rapports. Moi, j’ai envie qu’on nous dise qu’en est-il du patrimoine bâti de l’Etat? En tant que citoyenne, j’attends de ce gouvernement un audit du patrimoine bâti de l’Etat », a dit l'ancienne patronne du Synpics.



Par ailleurs, Diatou Cissé, invite le Président Diomaye à faire comprendre aux jeunes que les choses ne se feront pas par un coup de baguette magique. « Je ne comprends pas pourquoi la coalition Diomaye, lors de la campagne électorale, quand je voyais la ferveur des jeunes qui les suivaient, je dis que est-ce que ce n’est pas l’opportunité de calmer tout ça en disant que nous sommes de très bonne foi tout ce que nous avons dit dans le projet nous avons l’intention de le réaliser, mais ça ne se fera pas en un tour de baguette magique. Parce que chacun veut dans les trois prochains mois voir des résultats », dit-elle.