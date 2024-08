​Diémbéring/Oussouye: Le ministre de l'Environnement annonce d'importantes mesures pour lutter contre l'érosion côtière

Des mesures fortes seront prises pour atténuer l’impact de l’érosion côtière sur la façade maritime de la Commune de Diémbéring dans le département d'Oussouye. L'annonce a été faite par le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique



« Le gouvernement du Sénégal a pris la pleine mesure des impacts de l’érosion côtière à Diembering. Des études seront faites. Et des mesures fortes seront prises pour atténuer l’impact de l’érosion côtière dans cette partie du Sénégal », a-t-il annoncé.



Daouda Ngom procédait à Diémbering au lancement officiel de la cinquième édition du camp de reboisement, une initiative du conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor (sud) pour lutter contre l’érosion côtière. Des autorités administratives, des agents de l’inspection régionale des eaux et forêts de Ziguinchor, des associations communautaires et des acteurs locaux, ont pris part à ce camp de reboisement qui regroupe 150 jeunes de la région de Ziguinchor et des pays de la sous-région (Gambie et Guinée Bissau) pour une durée de cinq jours.



« La lutte contre l’érosion côtière est une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Nous venons de terminer la stratégie nationale de gestion intégrée du littoral », a fait savoir Daouda Ngom. Il informe que son équipe « est en train de travailler sur un nouveau programme, déjà ficelé avec l’agence française de développement (AFD) et l’AGETIP, pour essayer de voir comment mettre en place un programme qui prendra en charge l’érosion côtière en Casamance, notamment à Kafountine , à Diembering et dans les zones insulaires ».



« Ce programme est très avancé. Et, nous espérons que sous peu ce projet sera lancé parce que seuls les grands projets peuvent permettre de faire des ouvrages de grandes envergures qui permettent d’atténuer et de diminuer fortement les impacts liés à l’érosion côtière”, a-t-il fait savoir mettant en exerguet les effets constatés de l’avancée de la mer sur les filaos du littoral sud.



Il a aussi loué les efforts fournis par la jeunesse dans la lutte contre l'érésion côtière. « Nous nous réjouissons que le conseil régional de la jeunesse puisse contribuer à la campagne nationale de reboisement, en reboisant des plants dans cette zone du littoral où nous avons noté une forte érosion côtière”, a-t-il fait constater.



Il a dans la foulée, invitait les populations à prendre des initiatives allant dans le sens de préserver l’environnement, avant de faire remarquer que “l’érosion côtière est devenue un phénomène international”.



“Tous les pays qui sont touchés par l’érosion côtière, un phénomène accentué par les changements climatiques”, a-t-il souligné tout en indiquant que l’année 2024 est considérée comme l’année la plus chaude de l’histoire du monde.

”Nous sommes en train tous de vivre ce changement climatique aussi bien dans les pays en développement que les pays développés”, a fait savoir le ministre de l'Environnement, avant d’encourager le conseil régional à continuer dans cette lancée.



Le président du conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor, Mamadou Talibé Diallo, a souligné que la structure qu’il dirige organise depuis 2019, ce camp de reboisement à Ziguinchor.



”L’objectif est d’ apporter une réponse à l’érosion côtière qui s’est s’installée dans cette côte de Diémbering”, retrace-t-il, tout en soulignant que l’avancée de la mer est très significative, ici’’.



“Ce camp de reboisement est un prétexte pour pouvoir planter mais aussi faire l’éducation environnementale. Nous voulons que chaque jeune puisse s’engager à reboiser des arbres”, a fait savoir M. Diallo , tout en révélant qu’en quatre jours, les campeurs ont reboisé 3500 filaos sur un objectif de 5000 espèces.



Située sur le littoral sud, une zone particulièrement vulnérable et très affectée par l’érosion côtière accentuée par l’avancée de la mer, la commune Diembéring a progressivement vu sa plage et son couvert végétal disparaître sous les eaux