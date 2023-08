​Diffamation : Sitor Ndour traine Dame Mbodj à la barre et lui réclame 500 millions FCFA

Pour des propos portés à l'encontre de Sitor Ndour, Dame Mbodj va devoir se présenter devant le juge correctionnel. Selon Sitor Ndour, l’activiste, après son acquittement dans l'affaire de viol pour lequel il a été jugé, « a soutenu qu'il a bel et bien violé la fille et que son acquittement est un scandale ». Il lui a ainsi servi une citation directe pour lui réclamer 500 millions pour la réparation du préjudice causé.



Dame Mbodj, s'est retrouvé avec une plainte à la suite de son avis donné publiquement dans l'affaire du viol pour lequel Sitor Ndour a été jugé devant la Chambre criminelle avant d'être acquitté, au bénéfice du doute. Car pour l'ancien Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Dame Mbodj a porté des accusations graves qui portent atteinte à son honneur et à sa dignité.



L'ancien Pca de la Saed a loué les services d'un huissier de justice pour faire constater, sur procès-verbal, les propos de l'activiste qui s'exprimait en wolof. Selon Sitor Ndour, les « éléments constitutifs du délit de diffamation sont réunis à l'encontre de Dame Mbodj » et « l'atteinte à son honneur et à sa considération n'est pas discutable, non plus ».



ll a ainsi demandé au juge de retenir le délit de diffamation et de lui allouer un demi-milliard pour laver son honneur. Le 24 août prochain, Dame Mbodj devra s'expliquer sur les faits.