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​Diffusion de fausses nouvelles et diffamation : Birame Souleye Diop dépose une plainte contre X à la Dsc



​Diffusion de fausses nouvelles et diffamation : Birame Souleye Diop dépose une plainte contre X à la Dsc
L'ancien ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a déposé une plainte contre X pour « diffusion de fausses nouvelles et diffamation »  à la Division Spéciale de Cyber-sécurité.

Pour  le cadre du PASTEF, un individu lui aurait attribué des propos qui portent atteinte à son honneur, sa réputation et sa dignité à travers un texte publié sur les réseaux sociaux. Des captures du texte en cause auraient été versées au dossier, d’après le journal Libération. 
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Fatime Gueye

Mardi 23 Juin 2026 - 11:28


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