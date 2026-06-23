​Diffusion de fausses nouvelles et diffamation : Birame Souleye Diop dépose une plainte contre X à la Dsc

L'ancien ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a déposé une plainte contre X pour « diffusion de fausses nouvelles et diffamation » à la Division Spéciale de Cyber-sécurité.
Pour le cadre du PASTEF, un individu lui aurait attribué des propos qui portent atteinte à son honneur, sa réputation et sa dignité à travers un texte publié sur les réseaux sociaux. Des captures du texte en cause auraient été versées au dossier, d’après le journal Libération.
Pour le cadre du PASTEF, un individu lui aurait attribué des propos qui portent atteinte à son honneur, sa réputation et sa dignité à travers un texte publié sur les réseaux sociaux. Des captures du texte en cause auraient été versées au dossier, d’après le journal Libération.
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