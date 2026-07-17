​Diourbel : 45 personnes interpellées lors de l'opération de sécurisation « Karangué Baol »

La Police nationale a mené, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2026, une vaste opération de sécurisation dénommée « Karangué Baol » dans la commune de Diourbel (centre). Cette intervention a abouti à l'interpellation de 45 personnes pour diverses infractions.



Selon l’APS, 34 personnes ont été interpellées pour vérification d'identité, deux pour ivresse publique manifeste, une pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec effraction, cinq pour détention et usage de chanvre indien, une pour détention et usage de produits cellulosiques, une pour détention d'une arme blanche de type coupe-coupe et une autre pour nécessité d'enquête.



Au total, 89 policiers, appuyés par neuf véhicules, ont été mobilisés. Le dispositif a été déployé sur cinq points de contrôle routier, notamment sur les axes reliant Diourbel à Dakar, Mbacké et Gossas, ainsi que sur l'autoroute à péage et au marché Ndoumbé Diop.



L'opération a également permis la saisie d'un cornet entamé, d'un tube et d'une quantité de chanvre indien en vrac, de 38 pièces afférentes à la conduite de véhicules, ainsi que la mise en fourrière et l'immobilisation de 21 motos.



Les forces de sécurité ont par ailleurs mené des patrouilles dans plusieurs zones considérées comme criminogènes, notamment Médinatoul, Okass, le marché Boundaw, le Forail, Keur Cheikh, le garage Ndindy, Grand Diourbel, Séssène, la gare routière et les abords du marché central.