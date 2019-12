​Diourbel : l’IA dans le collimateur des acteurs syndicaux

L’Inspection d'Académie de Diourbel est dans le collimateur des acteurs syndicaux. Ces derniers accusent l’autorité académique de gestion solitaire. Ces enseignants, qui ont entamé un mouvement de grève, promettent de faire face.



« Suite aux nombreux dysfonctionnements que nous avons constatés dans l’Inspection d'Académie de (IA) de Diourbel, le G6 local avait fait un point de presse pour alerter l’opinion publique et l’autorité par rapport à ces dysfonctionnements qui ont pour nom, la rupture du dialogue entre l’académie ou les autorités et les partenaires. L’attitude cavalière de l’IA, sur des décisions qu’ils prennent sans pouvoir concerter avec les acteurs syndicaux que nous sommes. Le ministre Mamadou Talla a dégagé cinq (5) priorités, pour qu’il ait un bon fonctionnement du système éducatif. Parmi ces priorités figure en premier place l’apaisement du climat social. C’est ce que Seydou Sy n’a pas pu comprendre et M. Massaly », martèle Modou Thiam leur porte-parole.



Selon M. Thiam, la gestion démocratique et rationnelle du personnel est un acquis syndical. « Les affaires de ‘’cCumba am ndey Coumba amoul ndey’’ (justice à double vitesse). On prend des gens, des enseignants, les affectent à des postes sédentaires, qui devaient obéir à des systèmes d’appel à candidature, et on les remplace par d’autres pour le redéploiement là, on ne le considère pas comme un redéploiement. Deuxième plan d’action, à savoir un débrayage qui est largement suivi à 90 % présentement, et on est en train de tenir une Assemblée Générale (AG) pour sensibiliser. La lutte va continuer jusqu’au bout », précise-t-il.