​Diourbel : un détenu reste introuvable

Une autre affaire « Boy Djiné », le surnom du champion des évasions. Un détenu a trouvé le moyen de s’échapper avant de faire au Procureur de la République. Cela s’est passé à Diourbel, non pas à la Maison d’Arrêt et de Correction de la région mais au Palais de Justice. Simulant un besoin pressant, il a demandé l’autorisation de se rendre aux toilettes. Et, accompagné d’un garde pénitentiaire, il a trouvé le moyen de s’échapper en sautant dans une maison jouxtant le palais de justice.



Les recherches se poursuivent.