​Diourbel: une fille qui apprenait à conduire heurte violemment une moto Jakarta et tue son conducteur

Un accident mortel s'est produit au quartier Cité Ouvrier de la commune de Diourbel. Un véhicule de marque L200 a heurté violemment une moto Jakarta et tué son conducteur.



Les faits ont eu lieu mardi vers 19 heures. En effet, selon les témoins, la fille qui était au volant du véhicule, apprenait à conduire. Le chauffeur était assis à ses côtés. La voiture avait quitté "Cité Ouvrier" pour emprunter la route de Ngoye. Malheureusement, elle a heurté violemment une moto Jakarta qui roulait en sens inverse et qui avait à bord deux personnes. Le conducteur de la moto qui avait environ une quarantaine d’années est mort sur le coup. L’autre victime est une fille grièvement blessée. Elle a été transférée à l’hôpital de Diourbel par les sapeurs-pompiers.



La fille qui conduisait, et le chauffeur ont été arrêtés par la police qui a ouvert une enquête, livre Walf radio.