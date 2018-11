​Direct Assemblée nationale : Le budget du ministère de la Communication arrêté à 28 056 604 939 F CFA

Le projet de budget 2019 du Ministère de la Communication, des Télécommunication, des Postes et de l’Economie numérique est arrêté à la somme de 28 056 604 939 F CFA. Ce, contre 15 388 696 100 F CFA, en 2018, soit une hausse de 12 667 908 837 F CFA en valeur absolue et 82,32 % en valeur relative. Ce budget est réparti en plusieurs titre, à savoir les dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement, dépenses de Transfert, dépenses en Capital, et Transfert en Capital.