​Direct Assemblée nationale : Sidiki Kaba rassure les pêcheurs sur la convention OIT

"Laisser entendre que ce secteur est laissé en rade et que c’était la sinistrose. Je pense que cette analyse est excessive. Peut-on remettre en cause les progrès fait dans le secteur. Les quais de pêche qui sont construits. Aujourd’hui beaucoup d’actions ont été faites, avec la coopération avec le Maroc qui est en train de porter ses fruits. Et, bientôt nous aurons un quai model qui va remplir toutes les conditions et qui va être inauguré par les deux Etats. Dans plusieurs autres régions les mêmes réalisations ont été faites.



Les gilets de sauvetage constituent un élément important dans la sécurité. Parce que c’est pour sauver des vies. L’équipement connait un progrès notable avec une subvention de 1 millions 200 francs Cfa. Alors vous n’avez câblé que 200 000 francs Cfa. C’est un effort extraordinaire pour mettre nos pêcheurs en compétition et en capacité de faire face à la compétition internationale.



Sur l'Organisation internationale du travail (OIT). Dans cette convention, tout ce qui concerne la protection et la dignité humaine est dans ce texte. En ce qui concerne la sécurité et la protection, en ce qui concerne les conditions de travail et en ce qui concerne la retraite, tous ses éléments ont été pris en compte par le texte. Le président de la République tient ce secteur comme un secteur très important. Et, tout ce que l’Etat a eu à faire en direction de la pêche (les pêcheurs, et de leurs familles), c’est les mettre dans les meilleures conditions de revitaliser ce secteur qui devient un secteur numéro 1 en terme d’exportation.



Sur les Sénégalais de l'Extérieur

Lorsque la question de savoir quelle est votre attitude vis-à-vis des de nos confrères qui ont des difficultés à travers le monde. Macky Sall ne laisse aucun des enfants du Sénégal dans une situation de détresse humaine ou matériel. Une assistance consulaire, diplomatique pour apporter l’assistance qu’il faut aux Sénégalais. Nous ne faisons aucune distinction, pour le plus connu et le moins connu. Pourvu que vous soyez un Sénégalais, ayez la certitude que vous aurez cette assistance.