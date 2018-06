​Direct-Assemblée nationale : Toussaint Manga appelle à la concertation sur l'exploitation du gaz sénégalo-mauritanien

Les députés se penchent toujours sur le projet de loi devant autoriser le président de la République à ratifier l'accord de coopération inter-Etats portant sur le développement et l'exploitation des réserves de gaz entre le Sénégal et la Mauritanie.



Le député de Toussaint Manga qui participe aux débats a dénoncé le manque de concertation sur cette question entre les deux Etats. «Concernant la question du gaz, on nous demande de traiter des questions où nous n’avons pas de supports techniques pour apprécier réellement nos décisions. Nous ne savons pas quelle est la part du Sénégal. Si la grande part revient au Sénégal ou à la Mauritanie. Il faut qu’on puisse faire le calcul pour savoir si le partage est de 50/50», a-t-il dit.



Concernant le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, Toussaint Manga appelle Moustapha Niasse à la sérénité. «Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale donne des prérogatives aux parlementaires. Et lorsqu’il y a des problèmes d’interprétation sur le règlement intérieur les problèmes vont continuer. Certains pensent que quand nous réclamons nos droits c’est pour manquer de respect à l’Assemblée. Mais c’est loin d'être le cas. Parce que notre éducation, notre culture et notre religion ne nous permettraient jamais de manquer de respect à quiconque», a-soutenu M. Manga.