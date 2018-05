​Direct tribual-procès Imam Ndao et Cie : Vivez en direct le réquisitoire du Procureur de la République

10 heures 30: Suite du réquisitoire

M. Le président il y a eu un message sur Facebook de Abu Hamza. C’est l’élément déclencheur des enquêteurs. «le 07 juillet 2015, était apparue sur le réseau social Facebook’’ une publication qui serait l’œuvre d’un certain Abou Hamza étudient de son état. Il avait mis des photos mettant en évidence des citoyens sénégalais morts en Libye auprès des troupes de l’Etat Islamique. Un regard synoptique de sa page facebook faisait ressortir des massages de menaces à l’endroit du chef de l’Etat Macky Sall «Louange à Allah qui nous a facilité la Hidjra et nous a sélectionnés parmi ses soldats. Je suis en train d’écrire un message au aghout (Satanique ou mécréant) Macky Sall par les soldats d’Allah au Dawlatoul Islam de Libye Incha Allah»; ou encore «que la paix soit sur ceux qui suivent la droiture, bientôt vous recevrez le message les soldats d’Allah au président de la République et à l’armée sénégalaise »



Abu Hamza avait déclaré cela sur Facebook. Et l’enquête qui a suivi a fait des recoupements avec Abou Hazma et ce dernier avait des liens directe avec le nommé Makhtar Diokhané.

En 2011 on a eu à assister à l’affaire de Diourbel avec l’Imam Abdou Karim Ndour qui avait été attaqué par des talibés mourides à cause de ses prêches. Et l’autorité Administrative avait autorisé la fermeture de la mosquée pour faire régner l’ordre public. C’est cette attaque qui a réveillé les jeunes comme Matar Diokhané et autres. Et, M. le président, Matar Diokhané vous a montré ici que leurs ennemies ne sont autres que les confréries du Sénégal. C’est à partir de là que les réunions ont débuté. Ce projet de faire face aux confréries n’a jamais quitté l’accusé Matar Diokhané. Le nommé Moussa Mbaye représente l’aspect le plus symbolisé de ce dossier Imam Ndao qui était en relation permanente avec Matar Diokhané. Il y avait l’existence d’un projet qui devait être déroulé au Sénégal.



M. le président une encyclopédie sur le Djihad qui est effectivement le guide parfait des djihadistes a été retrouvée chez Matar Diokhané avec sa femme Coumba Niang. Il est aussi dit que la possibilité du combattant à utiliser toute arme afin d’éradiquer les mécréants. La corruption des agents de l’Etat. Toujours dans le guide, il fait état de se marier avec une femme non musulmane de l’occident pour faire des actes de terrorisme en Europe. Le document trouvé chez Coumba Niang qui disait que le livre appartenait à son mari Matar Diokhané et ce dernier avait reconnu parfois ici devant votre barre la paternité dudit document.



M. le président, les vidéos trouvées dans la machine d’Imam Ndao montrant des vidéos des entrainements et des séances d’endoctrinement des enfants montrent l’apologie du terrorisme. Avec l’exploitation du téléphone, le nommé Imam Ndao avait intégré un forum islamique qui regroupait 1800 membres qui célébrer leur victoire au moment des djihads en montrant des personnes décapitées et égorgées. M. le président Matar Diokhané était partie au Nigéria pour grossir les rangs de Boko-Haram.



9 heures 50 : l’ouverture de l’audience. Le juge Samba Kane fait appel aux accusés à rejoindre le banc des accusés.



Le procureur prend la parole pour faire son réquisitoire. M. le président, il est vrai que le Sénégal n’a pas encore connu d’actes de terrorisme proprement dits comme les autres pays. Ces pays sont victimes quotidiennement d’une violence inouïe. Nous pouvons être amenés à dire que notre pays n’a rien à voir avec ces actes. L’affaire de ce matin en est un exemple. Durant toute la procédure ont avait remarqué un déni de certains proches, pour dire que l’arrestation n’était justifié que pour donner un gage pour les pays. Penser que le Sénégal est à l’abri du danger c’est de faire une illusion dangereuse. Parce que ce serait négliger les efforts colossaux que les terroristes font faire aux Etats. Le traitement nécessite des efforts judiciaires mais il y a aussi des effets économiques. Nos vives félicitations à nos services de renseignement qui sont efficaces. En réalité on peut dire qu’on l’a échappé belle . Mais il faut dire que le Sénégal est concerné. Pour ne pas sortir de la procédure judicaire, je vais vous démontrer qu’il y avait belle et bien une entreprise terroriste. La volonté du terroriste est de mourir comme un lâche pour ne pas se faire attraper. Alioune Ndao, Coumba Niang Matar Diokhané etc. les accusés appelés ici devant votre barre sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec des entreprises terroristes et blanchiment de capitaux dans le cadre d’activité terroristes en bande organisée contre 1 er à 32eme, d’acte de terrorisme par menace ou complot, d’apologie du terrorisme et le financement du terrorisme en bande organisée 1 er à 4eme, 8eme à 11eme. Il a fallu un temps pour que jaillisse la face de l'iceberg.



9 heures 41 : La salle est à moitié pleine. Les avocats de la défense et leurs clients sont déjà en place . Ils n’attendent plus que le maître des poursuites. Le président de la chambre et ses assesseurs ne sont pas encore sur les lieux. Le dispositif sécuritaire est habituel. Au moins 12 gendarmes sont répartis dans la salle 4 du palais de justice de Dakar. Ces derniers occupent chaque recoin de la salle.