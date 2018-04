​Direct tribunal : Me Abdourahmane Daf s'emporte contre son client qui l'accuse de...

Devant la barre de la chambre criminelle du palais de justice de Dakar, l’accusé Lamine Coullibaly, alias Abou ‘’Jaafar’’ a déclaré que lors de l’enquête préliminaire il avait rencontré des difficultés liées à la langue. Car lui, il parlait le Soniguequé. Parce qu’il n’avait pas compris certaines questions qui lui ont été posées. Et c’était devant ses conseils dont Me Abdourahmane Daf qui était dans la salle. Des révélations qui ont fait sortir Me Abdourahmane Daf de ses gongs, qui précise : "les intérêts de mon client n’ont jamais été bafoués. Si tel était le cas, je ne laisserai pas faire".



"Les accusations de mon client Lamine Coullibaly sont fausses. Je tiens à préciser que je l’ai assisté tout au long de l’interrogatoire de fond. Et il ne s’est jamais posé un problème de langue. Et si ses intérêts avaient été bafoués, j’allais intervenir auprès du juge d’instruction", a declaré la robe noire.



Selon la robe noire ses précisions y vont de la crédibilité du Barreau et de sa corporation.