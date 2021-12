​Discours du Nouvel An: « la suspension de la TVA reste maintenue pour le riz », selon Macky Sall

Dans son discours, le Président Macky Sall annonce que la suspension de la TVA reste maintenue pour le riz et les prix homologués du gaz butane sont restés stables, alors que ceux du carburant n'ont pas connu de hausse.

« Nous déployons tous ces efforts dans un contexte mondial difficile, marqué par le renchérissement des importations à cause de la perturbation des chaînes de logistique, du coût élevé du fret et des restrictions sévères sur l’offre de biens et services », explique le Président Sall.



En dépit de cette conjoncture économique défavorable, dit-il, nos finances publiques restent performantes. Ainsi, les « recettes budgétaires de 2021 ont enregistré une hausse de 139 milliards, soit un accroissement de 5, % par rapport à l’année 2020 ».

D’après lui, l’Etat continue de déployer d’importants efforts pour contenir la flambée des prix.



« Ainsi, pour la farine, le taux de la TVA a été ramenée de 18 à 0%, et celui des droits de douane de 5 à 0%. Sur l’huile, la taxe d’ajustement a baissé de 5%.Pour le riz, la suspension de la TVA reste maintenue », a-t-il soutenu.

Car d’après lui, les « prix homologués du gaz butane sont restés stables, alors que ceux du carburant n’ont pas connu de hausse ».



En soutien aux producteurs, le chef de l’Etat annonce que le prix plancher du kilogramme d’arachides a été maintenu à 25O FCFA.