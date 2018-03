​Disparition d'un enfant de 2 ans à Gouye Mouride, ses parents convaincus de son enlèvement

Serigne Fallou Diop âgé de 2 ans 6 mois et fils de Babou Diop et Khary Cora a été enlevé jeudi vers 13 heures devant son domicile situé au quartier Darou Nahim à Gouye Mouride par une personne non identifiée.



Joint au téléphone par PressAfrik, Ibrahima Diop un proche de la famille explique les circonstances de l’enlèvement. «Serigne Fallou Diop était devant la maison avec sa jumelle en train de jouer. Et c’est vers 13 heures que la maman a constaté que son enfant a disparu. Nous avons cherché partout dans le quartier mais nous ne l'avons pas retrouvé. Hier j’étais chez eux jusqu’à 23 heures et même ce matin, au moment où je vous parle Serigne Fallou Diop n’a pas été retrouvé. Un enfant âgé de 2 ans 6 mois ne peut pas s'égarer tout seul. C’est parce qu’il a été enlevé. En plus, nous sommes dans un quartier populaire », a-t-il révélé.