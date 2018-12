​Djeddah-Thiaroye Kao : le responsable de l'Apr "simule" le cambriolage de la permanence pour "attirer l'attention de Macky"

La permanence de l’Alliance pour la République (Apr) de Djeddah-Thiaroye-Kao située dans la banlieue dakaroise a été cambriolée dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 décembre 2018 vers les coups de 2 heures du matin. Les malfrats auraient emporté avec eux quatre (4) ordinateurs dont celui renfermant des «données politiques » et d’autres matériels de valeur.



Face à la presse , le responsable de l’Apr de la zone 5 de ladite commune, Samba Alassane Ndongo, a déploré le « cambriolage » de son siège baptisé feu Ndiaga Thiam . «Nous avons constaté la disparition d’une partie du matériel de bureau installé dans le siège. C’est vraiment curieux ! On se demande toujours s’il s’agit réellement d’un simple vol», laisse-t-il entendre.



Il rappelle que «lors du passage d’Harouna Dia dans ces lieux, j’avais déclaré avoir collecté 14 160 signatures de parrains, qui ont été sécurisées dans l’un des ordinateurs volés». Le Sieur Ndong de poursuivre : « Je n’accuse personne, mais force est de dire que tout cela est suspect».



"Les Echos" souligne que le responsable de l’Apr a, pour exprimer son indignation et son amertume devant la presse, fait recours à du folklore, de l’ambiance et de l’animation. Intrigué, le journal décide de creuser plus loin et découvre que le « vol avec effraction » est une mise en scène.



Selon certaines sources, les partisans du Sieur Ndongo ont monté le coup pour faire le buzz sur sa personne et attirer l’attention du président de la République, Macky Sall.