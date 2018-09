​Domaine de l’hydraulique : plus de 400 milliards injectés dans le secteur

L’envoyé spécial du chef de l’Etat, Mimi Touré, invitez du "grand jury" sur la Rfm a informé que plus de 400 milliards ont été injectés dans le secteur du domaine de l’hydraulique.



Parlant de l’importance du bilan du chef de l’Etat, Macky Sall dans ce domaine, l’ancien Premier ministre a fait savoir que : «Ce n’est pas seulement 400 milliards de nos F CFA qui ont été investi dans le domaine de l’hydraulique». Mimi Touré de rappeler qu'il y a aussi «l’hydraulique rural où aujourd’hui nous comptons plus de 100 forages installés en septembre et sur Dakar qui compte un réseau de 6 000 km ». Et ce travail, «c’est comme aller de Dakar à Paris. Car souligne-t-elle, « cela nécessite évidemment de l’entretient, suscite des renouvellements entre autres..».