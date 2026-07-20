​Dr Ibrahima Sy répond à Sonko : « Je vais travailler pour qu'il puisse se souvenir de moi »

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a adressé une pique à Ousmane Sonko, le dimanche 19 juillet, lors de la réunion de la coalition « Diomaye Président », organisée en prélude au lancement du futur parti présidentiel.
Profitant de cette occasion, Dr Ibrahima Sy a répliqué avec ironie sur les propos que Ousmane Sonko, président du PASTEF , avait tenus à son encontre . Le président l'Assemblée nationale avait affirmé qu'il n'arrivait pas à « retenir le nom » de celui qu'il avait lui-même nommé à ce poste en avril 2024 lors d'un point de presse tenu à la suite de son limogeage de la Primature.
« J’ai entendu mon ami dire qu’il ne peut pas se souvenir de mon nom », a-t-il déclaré, d’après les Echos.
Le ministre a poursuivi en déclarant: « Je vais travailler pour le parti du président de la République pour qu’il puisse se souvenir de moi dans les prochains mois ».
Profitant de cette occasion, Dr Ibrahima Sy a répliqué avec ironie sur les propos que Ousmane Sonko, président du PASTEF , avait tenus à son encontre . Le président l'Assemblée nationale avait affirmé qu'il n'arrivait pas à « retenir le nom » de celui qu'il avait lui-même nommé à ce poste en avril 2024 lors d'un point de presse tenu à la suite de son limogeage de la Primature.
« J’ai entendu mon ami dire qu’il ne peut pas se souvenir de mon nom », a-t-il déclaré, d’après les Echos.
Le ministre a poursuivi en déclarant: « Je vais travailler pour le parti du président de la République pour qu’il puisse se souvenir de moi dans les prochains mois ».
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