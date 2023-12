​Dr Moussa Diedhiou: «Nous n’avons pas à encore choisi notre candidat même si Amadou Ba a le meilleur profil»

Le président du mouvement « And Dolel Moussa Diedhiou » était en meeting ce weekend dans le quartier de Néma 2 (Ziguinchor) où ses militants et sympathisants lui ont réservé un accueil chaleureux. Un méga-meeting qui a permis au Dr Moussa Diedhiou de se prononcer sur l’élection présidentielle du 25 février 2024.



« Nous sommes dans la massification et nous y sommes tous les jours et toutes les nuits. Et c'est très normal. Un mouvement de soutien, un parti politique doit toujours être dans une ligne de massification afin qu'il puisse enregistrer de nouveaux adhérents ou ralliements», explique le Dr Moussa Diédhiou.



Qui ajoute: «Ce que j'ai toujours déploré et dénoncé à Ziguinchor, c’est que nous suivons tous les jours des gens qui viennent d’ailleurs alors que nous qui sommes là, avons choisi de vivre ici. Les Ziguinchorois doivent être ensemble pour l'intérêt de leur cité. Nous devons échanger et discuter afin que nous puissions avoir le meilleur profil le candidat à accompagner lors de l'élection présidentielle du mois de février 2024. Bien que nous soyons de la coalition présidentielle, nous sommes ouverts à tous les candidats. Certes le candidat de notre coalition a le meilleur profil mais nous n'excluons pas de discuter avec les autres candidats ».



Dr Moussa Diedhiou soutient par ailleurs: « Je suis candidat à cette élection présidentielle mais, mes amis et moi sommes prêts à accompagner le candidat qui ressent le besoin de venir nous contacter. Si Amadou Ba nous parle et on s'entend, nous sommes dedans. Et si on ne s'entend pas, nous sommes libres d'aller là où nous voulons. Nous sommes ouverts à toutes les offres politiques et j'invite les militants et sympathisants à être patients parce que cette élection présidentielle est une élection particulière car personne, ne peut, pour le moment dire qu'il sera candidat ou pas. Il faut attendre après les parrainages, la décision du Conseil constitutionnel ». C'est à partir de ce moment-là dit-il que « nous saurons qui est candidat et qui n'est pas candidat à cette élection ».