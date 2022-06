​Draft 2022: les Cleveland Cavaliers sélectionnent le Sénégalais Khalifa Diop

Le Sénégalais Khalifa Diop a été sélectionné par les Cavaliers de Cleveland en 39e position. Le Camerounais Christian Koloko a finalement été pris par les Raptors de Toronto en 33e position et le Congolais Yannick Nzosa en 54e, ce 23 juin 2022 à Brooklyn, durant la session de recrutement (Draft) de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA).



Le Orlando Magic a créé la surprise jeudi en retenant en première position de la draft NBA Paolo Banchero, un intérieur récemment naturalisé italien et qui a annoncé son choix de jouer avec la sélection transalpine.



New York a également surpris avec la sélection, en onzième position, de l'ailier français Ousmane Dieng, qui a été immédiatement transféré à Oklahoma City.



Depuis des semaines, le mileu annonçait l'intérieur Jabari Smith à Orlando, mais c'est finalement l'ancien numéro 5 de l'équipe universitaire de Duke qui a été appelé le premier.

Mobile, puissant, Paolo Banchero (2,08 m) a souvent été présenté comme l'un des joueurs les plus accomplis de cette draft: fondamentaux impeccables, sens du placement et de la passe au-dessus de la moyenne pour un joueur de sa taille.



Il a devancé Chet Holmgren, considéré comme le plus gros potentiel de cette cuvée 2022, choisi par Oklahoma City, et Jabari Smith, qui avait la mine renfrognée lorsqu'il a appris qu'il rejoindrait Houston, en troisième position.



Paolo Banchero (19 ans) s'inscrit dans la lignée prestigieuse des joueurs sélectionnés au premier rang par la franchise de Floride, à savoir Shaquille O'Neal, Chris Webber et Dwight Howard.