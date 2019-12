​Drame à Koumpentoum : un cultivateur surprend un homme sur sa femme et le poignarde à mort

S. Bâ, un cultivateur de son état, qui a surpris sa femme en plein ébat avec son amant dans sa chambre conjugale, a commis l’irréparable. Muni d’un couteau et d’une machette, il a poignardé à mort l’amant de sa femme, Nd. Diop. Ce dernier, âgé de 45 ans, a succombé à ses blessures.



Le drame a eu lieu dimanche dernier, dans la commune de Bamba-Thialéne, dans le département de Koumpentoum. Selon le journal « L’Observateur » qui donne l’information dans sa parution de ce lundi, renseigne que la famille du défunt, ont mis le feu le domicile du mari cocu.



Le présumé meurtrier quoi est dans les liens de la détention, confie aux enquêteurs : « Je soupçonnais déjà le nommé Nd. Diop de fricoter avec mon épouse. Je me suis fait cette conviction après que des amis et des voisins ont attiré mon attention (…) ».