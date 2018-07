​Drame à Mboro : un garçon de 12 ans tombe dans un puits et meurt

On n’a pas encore fini de parler de la mort atroce de la commerçante Amy Collé Bâ, tuée et enterrée dans un champs de citronniers à Mboro qu’un autre mort vient s'ajouter à la tristesse qui règne dans cette localité. Un garçon âgé de 12 ans, y a perdu atrocement la vie.



En effet, D. Diaw, élève dans une école arabe de la localité est tombé dans un puits. Malheureusement, les sapeurs-pompiers qui devaient venir de Tivaouane, sont venus tardivement et n'ont pas eu le temps de le sauver.



Le corps sans vie de l’enfant, finalement extirpé du puits, a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Tivaouane, informe "L'As".