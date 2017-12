​Drame à Pikine : un garçon meurt asphyxié dans un incendie

Un garçon est mort asphyxié par les flammes dans un incendie au quartier Cité Sotiba de Pikine. Pour le moment, on ignore les causes du sinistre, indiquent nos confrères de la Rfm.



Pour rappel, il y a de cela quelques jours, un incendie s’est déclaré dans un Daara à Mbour. Le drame qui a pris la vie de deux (2) talibés, a été causé par une bougie allumée dans une des chambres où dormaient dix (10) enfants dont le plus âgé à quinze (15). Ces talibés avaient oublié d’éteindre la bougie. Et, c’est le matelas qui a pris feu en premier, causant la mort de deux (2) d’entre eux.