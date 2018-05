​Drame à Thiès : un jeune homme meurt au cours d’une course-poursuite avec la police

C’est l’émoi et la consternation à Thiès. Un jeune du nom de Boubacar Dème est mort cette nuit au quartier Cité Lamy au cours d'une course poursuite avec la police. La famille de la victime qui accuse cette dernière et exige une autopsie pour éclairer les cause du décès.



Le jeune homme âgé d’une vingtaine d’années, aurait rendu l’âme au cours de son évacuation au centre hospitalier régional El hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



Déjà, informe Sud fm, le Procureur près du tribunal de Grande instance de Thiès a été saisi de ce dossier. Les auditions ont déjà commencé.