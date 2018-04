​Drame dans un internat : Une fillette tombe du balcon et meurt

C'est un véritable drame qui s'est produit le 24 mars dernier dans un internat sis dans la banlieue dakaroise. En effet, une fillette de 11 ans, en état de somnolence, s’est levée de son lit et s’est dirigée vers le balcon qu’elle enjamba avant de se jeter dans le vide. la chute lui a été fatale puisqu'elle a perdu la vie sur le coup.



L’autopsie a fait état de traumatisme cranio-encéphalique et thoracique interne avec fractures et hémorragie interne probablement secondaire à une chute avec réception sur le crâne. La police des Parcelles Assainies a ouvert une enquête, livre « L’As ».

​Le père de la victime qui dit s'en remettre à Dieu, a refusé de porter plainte contre l'établissement pour ne pas entacher sa bonne réputation. D'ailleurs, ses trois autres enfants sont toujours dans cette structure.​