​Drame de Demba Diop : Un an après, Mbour prie pour «ses» morts

Mbour n’a pas oublié les victimes du drame de Demba Diop survenu le 15 juillet 2017, lors de la finale de la Coupe de la Ligue Uso-Stade de Mbour, et qui a coûté la vie à huit supporters mbourois. Les populations de la ville ont tenu à leur rendre hommage ce dimanche, an un des événements.



Une série d’activités est au programme à l’initiative du Comité des supporters du Stade de Mbour. La journée débute par un récital de Coran, à la grande Mosquée, et par une messe à l’église Sainte Marthe.



Une marche silencieuse est prévue dans l’après-midi et va se dérouler entre le Stade municipal et le Stade Caroline Faye. Un match de gala marquera le final de la commémoration. Celui-ci mettra aux prises des sélections de toutes les équipes de Mbour.



