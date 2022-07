​Drame de Melilla et de Kafountine : les OSC exigent la tenue d'un Sommet extraordinaire Afro-africain à Dakar

Les organisations de la Société civile (OSC) ont tenu une conférence de presse ce vendredi, pour s'exprimer sur le drames de Melilla (Maroc) et de Kafountine (Sénégal) qui a occasionné plusieurs morts. Les OSC pointent du doigt les inégalités sociales et les tares de la mauvaise gouvernance, qui selon elles, conduisent les jeunes à s’aventurer dans la migration irrégulière. Elles exigent la tenue d'un Sommet extraordinaire de l’Union africaine à Dakar.



« Nous sommes à l'ère de la mondialisation et de la cybernétique qui a fini de transformer le monde en un tout petit village planétaire, ou les biens et les services circulent à un rythme supersonique, alors que les populations, notamment celles du Sud, sont souvent interdites de mouvements quelque soit la raison, et obligées d'être confinées dans des pays caractérisés par un état de pauvreté, de mal gouvernance », déplorent-elles.



Selon les OSC, les populations vivent dans des endroits en guerre, en conflits ou encore dans des zones où les richesses sont « accaparées par des multinationales ou des réseaux occultes dans nos pays ».



« De nos jours, cette situation oblige certains jeunes à devoir choisir entre mourir lentement sur place, ou partir dans des conditions d'aventure, sur les chemins que certains appellent la migration irrégulière. Les conséquences, tout le monde le sait », ont soutenu les organisations de la société civile.



Dans une lecture croisée, disent-elles, « on peut dire que ce que Melilla et Kaffountine ont de commun, c’est que tous les jeunes qui étaient sur ces lieux ont comme rêve de rejoindre, l'Europe, parce qu’ayant perdu tout espoir de Afrique. Cette perte d‘espoir de notre jeunesse, nous interpelle toutes et tous ».



Par ailleurs, malgré tout le dispositif du Frontex avec « un budget journalier pouvant passer million d'euros, pourquoi n'arrive-t-on pas toujours à stopper les parts des pirogues? Malgré tous les programmes d'insertion et d'emploi ici et là, pourquoi les jeunes continuent à braver les mers? C’est là des questions Citoyennes qui attendent des réponses politiques », ont-elles soutenu.



Les organisations de la société civile formulent plusieurs recommandations. « Nous recommandons la tenue dans les meilleurs délais d'un Sommet Extraordinaire Afro-africain à Dakar, dans le cadre de la Présidence sénégalaise à l'UA ».



Les OSC exigent également la fin des politiques criminelles. "Nous exigeons la fin des politiques criminelles financées par l'Union européenne et ses nombreux complices, les Etats, certaines organisations internationales et plusieurs organisations de la société civile qui assurent la sous-traitance de ces politiques criminelles".



"Nous exigeons des Gouvernements africains à disposer au plus, de politique nationale migratoire, et de les mettre en harmonie avec celles des Institutions sous régionales et régionales comme la CEDEAO, la SDC, la CEMAC, l'UA, etc".



Pour ce qui est du cas de Kaffountine, les OSC encouragent les "services de la Croix Rouge et de l'Etat qui sont mobilisés pour retrouver les corps et/ou des survivants, tout en demandant que l’identification des corps soit faite afin de les restituer aux familles pour les formalités des obsèques".



Elles exigent aussi du "Gouvernement que les responsables de ce drame soient retrouvés et jugés".