​Droits de douane: Donald Trump suspend les importations de vêtements rwandais

Le président américain, Donald Trump, a décidé ce jeudi 29 mars de suspendre les avantages commerciaux dont bénéficient les vêtements importés du Rwanda. Une mesure de rétorsion face aux barrières douanières que Kigali impose depuis quelques mois aux vêtements et chaussures recyclés américains.



La décision de Donald Trump fait des heureux aux Etats-Unis : les membres de l’Association des textiles d’occasion et recyclés. Cette association avait dénoncé il y a un an l’imposition des droits de douane sur les exportations américaines de vêtements et chaussures d’occasion par le Rwanda, mais aussi l’Ouganda et la Tanzanie.



L’administration Trump a mené une enquête dans les 3 pays et vient donc de sanctionner le Rwanda, en suspendant les importations des vêtements de ce pays. Une simple suspension, pas une sortie de l’AGOA, afin de contraindre Kigali à abandonner la taxation excessive des vêtements et chaussures de seconde main en provenance des Etats-Unis.



Doper l'économie locale



L’Ouganda et la Tanzanie, qui échappent à la mesure américaine, ont déjà baissé les droits de douane prohibitifs sur les mêmes produits, selon un représentant américain du Commerce. Afin de stimuler l’industrie locale de l’habillement, les pays membres de la Communauté d’Afrique de l’Est ont décidé d’interdire complètement l’importation de vêtements et de chaussures usagés à l’horizon 2019.



Chantre du protectionnisme, Donald Trump brandit donc la menace de la perte des avantages de l’AGOA, dont les bénéfices ne sont pas très importants dans le Produit intérieur brut des pays bénéficiaires. Le secteur textile rwandais ne tirerait de l‘AGOA que moins de 500 000 dollars par an.