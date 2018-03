​Du nouveau dans l'assassinat de Idy Diène : L'Italie prend en charge les...

Les autorités italiennes et sénégalaises ont décidé d’apporter leur soutien à la famille d’Idy Diène. Selon le Directeur des sénégalais de l’extérieur, l’Ambassadeur du Sénégal à Rome, a fait le déplacement à Florence pour rencontrer les autorités locales afin de discuter avec eux sur la question.



«Les instructions du président de la République et du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ont été portées par l’Ambassadeur du Sénégal à Rome. Il s’est rendu à Florence où il a rencontré toutes les autorités locales, notamment le maire, le Préfet, le conseil régional, pour que eux, en ce qui les concernent, il puissent s’engager par rapport à ce crime crapuleux qui a été commis sur un compatriote établi et qui n’a rien fait si ce n’est être sur son lieu de travail », a-t-il déclaré.





Sory Kaba est d’avis que les autorités italiennes ont bien compris que les actes racistes, c’est le mal de l’occident et il faut le combattre.



Il a renseigné qu’«elles se se sont engagées auprès de la famille éplorée à faire tout ce qu’il faut pour que la famille ne ressente pas le vide de celui qui est parti, même si rien ne peut le ramener. Mais, au moins qu’ils reconnaissent qu’ils ont eu tort, pas directement, mais indirectement».



«Et, déjà, s’est-t-il réjoui, avec l’ambassadeur, ils ont convenu de supporter le rapatriement de notre compatriote qui a été arraché à sa vie et de supporter deux types de voyages, notamment sa veuve et une autre personne qui sera choisie par sa famille pour qu’elles accompagnent la dépouille au Sénégal».



«Même si, a-t-il précisé, la date du rapatriement n’est pas encore connue pour les besoins de l’enquête et pour des besoins liés à d’autres questions ».



Sory Kaba a informé par ailleurs, que le gouvernement du Sénégal ne va pas être en reste. L’Etat va soutenir la famille du défunt en cas de procédure judiciaire sur ce meurtre. Mieux, une assistance financière sera apportée auprès de la famille, rapporte la RFM.