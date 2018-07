​Eaux usées à Pikine: l'Onas contre-attaque et accuse les populations de...

L’Office nationale de l’assainissement du Sénégal (Onas) réagit suite à la manifestation des populations de Pikine Rue 10 qui accusent la société de n’avoir rien fait pour enlever les eaux usées qui envahissaient leurs quartiers. La société dénonce, à son tour, le comportement des populations qui ont laissé les mécaniciens et les maraîchers s’installer sur ses emprises. Chose qui, selon elle, rend difficile l’accès aux installations en cas d’urgence.



«On est au niveau de Pikine sur le collecteur de la rue 10. Avec la dernière pluie les gens ont ouverts les régates et y a eu énormément de déchets solides et de pierres qui se sont introduits dans le réseau. Ce qui a pour conséquence de freiner l’écoulement normal des eaux», a déclaré le chef département exploitation de l’Onas, Amadine Diakheté.



Face aux accusations des habitants de Pikine, la société de préciser que : «le collecteur passe à des endroits où c’est complètement empiété et par des maraîchers et par des mécaniciens qui ont carrément occupé l’emprise du collecteur».



Pire, souligne Amadine Diakheté, «les gens ont des problèmes d’accès pour réparer ces régates». Toutefois, il prévient sur Rfm que « l’autorité sera saisie pour les déloger».