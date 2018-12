​Ebola en RDC: la barre des 300 morts dépassée

L'épidémie d'Ebola en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo a fait plus de 300 morts, ont rapporté vendredi les autorités sanitaires qui saluent une petite victoire: la guérison d'un nourrisson. «Il y a eu 303 décès (255 confirmés et 48 probables) et 179 personnes guéries», indique le bulletin du ministère de la Santé sur la riposte de l'épidémie d'Ebola daté de jeudi.